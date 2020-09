Duplice omicidio a Lecce: ucciso l’arbitro Daniele De Santis (Di martedì 22 settembre 2020) Ieri sera a Lecce sono stati trovati i corpi di una coppia uccisa sulle scale di un condominio. L’uomo era l’arbito Daniele De Santis omicidio nel mondo dello sport. A Lecce all’interno di un condomino di via Montello, nei pressi della stazione ferroviaria, è stata uccisa una coppia: si tratterebbe dell’arbitro di calcio Daniele De … Questo articolo Duplice omicidio a Lecce: ucciso l’arbitro Daniele De Santis è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 22 settembre 2020) Ieri sera asono stati trovati i corpi di una coppia uccisa sulle scale di un condominio. L’uomo era l’arbitoDenel mondo dello sport. Aall’interno di un condomino di via Montello, nei pressi della stazione ferroviaria, è stata uccisa una coppia: si tratterebbe dell’arbitro di calcioDe … Questo articolol’arbitroDeè stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

fanpage : L'uomo accoltellato a morte nei pressi della stazione è l'arbitro Daniele De Santis, aveva solo 30 anni - poliziadistato : Agrigento operazione #poliziadistato e Polizia federale belga ha permesso la cattura di 7 persone ritenute responsa… - worldnews911 : Duplice omicidio a Lecce: uccisi in una casa l’arbitro Daniele De Santis e la sua compagna - azpuita : New post (Duplice omicidio a Lecce: è caccia all'assassino) has been published on Newsimedia -… - diegorispoli : ?? #lastampa #news Duplice omicidio a Lecce, ucciso larbitro De Santis e la fidanzata: caccia allassassino… -