Diletta Leotta parla per la prima volta di Daniele Scardina | suo grande amore Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 22 settembre 2020) E’ una storia d’ormai finita trae dopo un lungo silenzio la giornalista sportiva neper la). Sulla rivista Chi laconferma che il loro è stato une spiega che nonostante fosse già finita nel suo libro ha descritto il pugile come “il mio”, proprio perché mentre lo scriveva stavano ancora insieme e poi non le è sembrato giusto cambiare, toglierlo, solo perché la storia era finita. Quindi, sembra non ci sia davvero spazio per un ritorno,ci ha provato masembra sicura della ...