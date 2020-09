Regionali Veneto 2020, Zaia al 75,11%. Pronto a sfidare Salvini? (Di lunedì 21 settembre 2020) Lo spoglio per le Regionali 2020 sta procedendo con insolita lentezza, ma i risultati sono ormai chiari ovunque. In Veneto, con 936 sezioni scrutinate su un totale di 4.751, si può già dichiarare il trionfo di Luca Zaia, confermatissimo Presidente della Regione con una percentuale altissima di preferenze: 75% (alle 20.30 del 21 settembre), quasi 25 punti percentuale in più rispetto a cinque anni fa, quando Zaia venne eletto col 50,09% dei voti. Bisognerà attendere ancora qualche ora per i risultati definitivi, ma fin da questi primi risultati appare evidente che Zaia non ha alcun bisogno del supporto del leader della Lega Matteo Salvini, probabilmente il vero sconfitto in queste elezioni insieme al Movimento 5 Stelle e, senza alcuna sorpresa, ... Leggi su blogo (Di lunedì 21 settembre 2020) Lo spoglio per lesta procedendo con insolita lentezza, ma i risultati sono ormai chiari ovunque. In, con 936 sezioni scrutinate su un totale di 4.751, si può già dichiarare il trionfo di Luca, confermatissimo Presidente della Regione con una percentuale altissima di preferenze: 75% (alle 20.30 del 21 settembre), quasi 25 punti percentuale in più rispetto a cinque anni fa, quandovenne eletto col 50,09% dei voti. Bisognerà attendere ancora qualche ora per i risultati definitivi, ma fin da questi primi risultati appare evidente chenon ha alcun bisogno del supporto del leader della Lega Matteo, probabilmente il vero sconfitto in queste elezioni insieme al Movimento 5 Stelle e, senza alcuna sorpresa, ...

