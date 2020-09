Referendum | la Lega | «Il sì boccia questo Parlamento Non può eleggere il Capo dello Stato»

you_trend : @tecneitalia ?? #REFERENDUM Sempre in base all'analisi del voto di @tecneitalia, tra l'elettorato del centrodestra… - Adnkronos : #Referendum, Molinari (Lega): 'Ora sciogliere le Camere' - borghi_claudio : @capitanFrakassa Buona lettura - flowofhappyness : RT @Robertrycia: E se avanzano i grillini la colpa è del sud E se avanza la lega la colpa è del sud Vince il sì al referendum la colpa è d… - FirenzePost : Referendum: esultano Di Maio e Zingaretti, Lega dichiara Parlamento illegittimo, bocciato dal voto popolare -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum Lega

La Stampa

In Valle d’Aosta, dove non si vota direttamente il presidente ma la lista, in testa c’è la Lega. Infine, nelle Marche ... gli aventi diritto sono stati chiamati alle urne per il referendum ...Il referendum non era un voto di sfiducia per il Parlamento attuale: la vittoria del sì non significa sfiducia per il Governo né per il Parlamento. Era largamente previsto che la Lega tentasse la ...Sono da poco trascorse le cinque del pomeriggio, è ormai assodata la vittoria del sì al referendum e non è ancora iniziato ... è un problema né un rischio ma una opportunità”. Per la Lega, al ...