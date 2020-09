**Referendum: Bonino, 'per il No dato ottimo ma aspettiamo per valutazione più approfondita'** (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Nelle condizioni date è un'ottima cosa, non nera affatto scontato, adesso vedremo le cifre definitive per una valutazione più ragionata e approfondita". E' la prima reazione di Emma Bonino, raccolta dall'Adnkronos, ai primi exit poll sul referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari che danno il No, per il quale si era schierata la leader di più Europa, al 40 per cento. Leggi su iltempo (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Nelle condizioni date è un'ottima cosa, non nera affatto scontato, adesso vedremo le cifre definitive per una; ragionata e". E' la prima reazione di Emma, raccolta dall'Adnkronos, ai primi exit poll sul referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari che danno il No, per il quale si era schierata la leader di; Europa, al 40 per cento.

Linkiesta : Salviamo le camere per costruire l’alternativa alle coalizioni diversamente populiste. Di @emmabonino - ivanscalfarotto : Dalle 16, sulla mia pagina FB, discuto con Emma #Bonino del nostro comune 'No' al referendum del 20 e 21 settembre.… - TV7Benevento : **Referendum: Bonino, 'per il No dato ottimo ma aspettiamo per valutazione più approfondita'**... - Kalmha : RT @Linkiesta: Salviamo le camere per costruire l’alternativa alle coalizioni diversamente populiste. Di @emmabonino - carlo24 : RT @Linkiesta: Salviamo le camere per costruire l’alternativa alle coalizioni diversamente populiste. Di @emmabonino -

Ultime Notizie dalla rete : **Referendum Bonino **Referendum: Bonino, 'per il No dato ottimo ma aspettiamo per valutazione più approfondita'** Il Tempo Referendum e governo

Stasera sapremo come sarà andata a finire! Però, comunque vadano le cose, questa maggioranza non ha alternative e il governo andrà avanti, anche se più ammaccato. Se vincono i Si al referendum e se la ...

Elezioni, il Covid non frena il voto: per Referendum affluenza al 39,38%, per Regionali oltre il 41%

Secondo i dati del Viminale, alle 23 di domenica l’affluenza alle urne per le elezioni regionali è stata superiore al 41%. Al 39,38% il dato dell’affluenza per il referendum costituzionale sul taglio ...

Election day: alle 23 per il referendum affluenza al 39,38%, per le Regionali oltre il 41%

Secondo i dati del Viminale, alle 23 di domenica l'affluenza alle urne per le elezioni regionali è stata superiore al 41%. Al 39,38% il dato dell'affluenza per il referendum costituzionale sul taglio ...

Stasera sapremo come sarà andata a finire! Però, comunque vadano le cose, questa maggioranza non ha alternative e il governo andrà avanti, anche se più ammaccato. Se vincono i Si al referendum e se la ...Secondo i dati del Viminale, alle 23 di domenica l’affluenza alle urne per le elezioni regionali è stata superiore al 41%. Al 39,38% il dato dell’affluenza per il referendum costituzionale sul taglio ...Secondo i dati del Viminale, alle 23 di domenica l'affluenza alle urne per le elezioni regionali è stata superiore al 41%. Al 39,38% il dato dell'affluenza per il referendum costituzionale sul taglio ...