Milan Bologna, i convocati di Pioli: Rebic c'è (Di lunedì 21 settembre 2020) Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro il Bologna Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha diramato la lista dei convocati in vista della partita di questa sera contro il Bologna. Torna Rebic, assente invece Pobega che potrebbe andare allo Spezia. Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu.Difensori: Calabria, Duarte, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Laxalt.Centrocampisti: Bennacer, Calhanoglu, Diaz, Kessie, Krunic, Paqueta, Saelemaekers, Tonali.Attaccanti: Castillejo, Colombo, Ibrahimovic, Maldini, Rebic.

