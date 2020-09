Elezioni regionali: Nicola Zingaretti, l'uomo forte (Di lunedì 21 settembre 2020) Di chat in chat in queste ore rimbalza un video. Nicola Zingaretti in camicia bianca, su un palco, con davanti a sé la folla di un comizio. In sottofondo la mitica canzone di Vasco Rossi: “Eh già, io sono ancora qua”. Firmato: Gli amici e le amiche di Nicola. Insomma “sembrava la fine del mondo”, dice il verso precedente della canzone, che nel video non si sente ma appare quanto mai azzeccato. Il tre a tre alle regionali per il Partito Democratico è la messa in sicurezza della segreteria Zingaretti: “Se avessimo perso la Puglia o la Toscana, o peggio ancora entrambe, si sarebbe dovuto dimettere”, dicono molti parlamentari dem. Il risultato non era affatto scontato e la tensione negli ultimi giorni era alle stelle.E invece nel partito, oggi, si ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 settembre 2020) Di chat in chat in queste ore rimbalza un video.in camicia bianca, su un palco, con davanti a sé la folla di un comizio. In sottofondo la mitica canzone di Vasco Rossi: “Eh già, io sono ancora qua”. Firmato: Gli amici e le amiche di. Insomma “sembrava la fine del mondo”, dice il verso precedente della canzone, che nel video non si sente ma appare quanto mai azzeccato. Il tre a tre alleper il Partito Democratico è la messa in sicurezza della segreteria: “Se avessimo perso la Puglia o la Toscana, o peggio ancora entrambe, si sarebbe dovuto dimettere”, dicono molti parlamentari dem. Il risultato non era affatto scontato e la tensione negli ultimi giorni era alle stelle.E invece nel partito, oggi, si ...

borghi_claudio : Ahh che meraviglia... le elezioni regionali erano solo elezioni regionali ma Zingaretti ha appena detto che alla lu… - you_trend : ?? Riepilogo risultati elezioni #regionali e #referendum Referendum: Sì ? Puglia: Emiliano (CSX) ? Veneto: Zaia (CD… - patriziaprestip : “L’arena per giudicare il governo nazionale è costituita dalle elezioni parlamentari e non da quelle per elezioni r… - allo757 : RT @borghi_claudio: Ahh che meraviglia... le elezioni regionali erano solo elezioni regionali ma Zingaretti ha appena detto che alla luce d… - sidewayseye : RT @bragachiara: Orgogliosa del risultato del @pdnetwork. Grazie a @nzingaretti e tutti i candidati e candidate che hanno combattuto in que… -