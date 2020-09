Dagli Stati Uniti a Ocram: il Cinema di Alivernini atterra su un pianeta sconosciuto (Di lunedì 21 settembre 2020) “ABSOLUTE” è il nuovo lungometraggio del regista e autore romano Mirko Alivernini. L’opera è dedicata al mondo della fantascienza, alla scoperta dell’affascinante ma insidioso pianeta Ocram. “ABSOLUTE” è il primo film italiano indipendente del genere fantascientifico ed è realizzato attraverso una metodologia a doppia intelligenza artificiale, con gli smartphone Huawei P30 Pro e Samsung Galaxy S20 Ultra. Il lungometraggio sarà visibile sulle maggiori piattaforme e sul canale Amazon Prime.com. Mirko Alivernini, che del film è regista e autore, continua a perseguire con estro e innovazione la sua idea di Cinema: un’arte che deve essere compiuta con professionalità e attraverso un atto di creazione ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 settembre 2020) “ABSOLUTE” è il nuovo lungometraggio del regista e autore romano Mirko. L’opera è dedicata al mondo della fantascienza, alla scoperta dell’affascinante ma insidioso. “ABSOLUTE” è il primo film italiano indipendente del genere fantascientifico ed è realizzato attraverso una metodologia a doppia intelligenza artificiale, con gli smartphone Huawei P30 Pro e Samsung Galaxy S20 Ultra. Il lungometraggio sarà visibile sulle maggiori piattaforme e sul canale Amazon Prime.com. Mirko, che del film è regista e autore, continua a perseguire con estro e innovazione la sua idea di: un’arte che deve essere compiuta con professionalità e attraverso un atto di creazione ...

