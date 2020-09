Come rendere contemporanea la cucina tradizionale: Acquerello a Ercolano presenta i nuovi menù (Di lunedì 21 settembre 2020) E’ appena iniziato l’autunno e il ristorante Acquerello, ubicato a Ercolano – la città degli Scavi e del Miglio d’Oro -, ha restylizzato il menù in relazione ai prodotti che la nuova stagione offre e a un nuovo ed esclusivo concetto di cucina di cui la proprietà vuol farsi promotore. “Il lockdown ha avuto i suoi risvolti positivi – spiegano Luigi e Stefano Irollo, gli imprenditori che hanno avuto il coraggio di inaugurare, primo in italia, un ristorante non appena i locali hanno potuto riaprire i battenti -. Noi tutti ci siamo rimessi ai fornelli, essendo costretti a trascorrere più tempo a casa, e abbiamo riscoperto i sapori della cucina tradizionale, il profumo del sughi fatti in casa, l’appagamento che restituiscono gli ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 21 settembre 2020) E’ appena iniziato l’autunno e il ristorante, ubicato a– la città degli Scavi e del Miglio d’Oro -, ha restylizzato il menù in relazione ai prodotti che la nuova stagione offre e a un nuovo ed esclusivo concetto didi cui la proprietà vuol farsi promotore. “Il lockdown ha avuto i suoi risvolti positivi – spiegano Luigi e Stefano Irollo, gli imprenditori che hanno avuto il coraggio di inaugurare, primo in italia, un ristorante non appena i locali hanno potuto riaprire i battenti -. Noi tutti ci siamo rimessi ai fornelli, essendo costretti a trascorrere più tempo a casa, e abbiamo riscoperto i sapori della, il profumo del sughi fatti in casa, l’appagamento che restituiscono gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Come rendere Come rendere contemporanea la cucina tradizionale: Acquerello a Ercolano presenta i nuovi menù Il Denaro Brawl Stars: come avere gemme gratis

In Brawl Stars esistono metodi perfettamente leggittimi per avere gemme gratis sul proprio account, in questa guida vi spighiamo come Ormai si sa: ogni titolo free to play che si rispetti ha a disposi ...

Meloni vince la battaglia con Salvini: la sfida per la leadership resta aperta

Ma il miracolo, laggiù, lo ha fatto Michele Emiliano e la probabile vittoria del presidente dem rende meno squillante il successo di ... «Il 20 e 21 settembre prenderemo un’altra musata come quella ...

Coronavirus, i vescovi: la Chiesa italiana è a servizio della ripresa

I vescovi, «come Pastori» sono consapevoli di «dover ripensare la ... Questa Parola da proclamare «rende liberi, perché introduce alla verità e narra la fedeltà di Dio anche in questo scenario». E poi ...

