Salvini e la foto degli studenti seduti per terra (ma sui vetri c’è il riflesso dei banchi) (Di domenica 20 settembre 2020) Ieri Matteo Salvini ha pubblicato su Twitter una foto di studentesse sedute per terra in una scuola, con libri e quaderni poggiati sulle sedie, commentando “La scuola ai tempi della Azzolina…”. Il segretario della Lega (che ovviamente, non dice dove questo disagio si sarebbe verificato) Salvini pubblica su Twitter una foto di studenti seduti per terra, ma il fotografo dimentica le finestre aperte e sui vetri si vedono riflessi i banchi. Dietro la fila di ragazze sedute per terra. tutte, toh, nella identica posizione (è quello che di solito accade quando un fotografo allestisce un set e impartisce le direttive ai soggetti da ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Ieri Matteoha pubblicato su Twitter unadi studentesse sedute perin una scuola, con libri e quaderni poggiati sulle sedie, commentando “La scuola ai tempi della Azzolina…”. Il segretario della Lega (che ovviamente, non dice dove questo disagio si sarebbe verificato)pubblica su Twitter unadiper, ma ilgrafo dimentica le finestre aperte e suisi vedono riflessi i. Dietro la fila di ragazze sedute per. tutte, toh, nella identica posizione (è quello che di solito accade quando ungrafo allestisce un set e impartisce le direttive ai soggetti da ...

