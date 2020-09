L'orrore del tunisino, come ha infierito sul cadavere di don Roberto: l'ultima raccapricciante scoperta (Di domenica 20 settembre 2020) Emergono ulteriori dettagli raccapriccianti sull'omicidio di don Roberto Malgesini, il prete ammazzato brutalmente a Como da Ridha Mahmoudi, un immigrato tunisino irregolare e colpito da decreto di espulsione mai eseguito. Secondo quanto emerge dall'ordinanza di convalida dell'arresto firmata dal gip di Como, il tunisino ha anche cercato di decapitare il prete: "L'ampia ferita al collo - scrive il consulente Giovanni Scola nell'ordinanza - appare suggerire un tentativo di decapitazione". E ancora, si scopre che le coltellate sono state cinque o sei. Insomma, una furia brutale, quella dell'omicida. Nel suo delirante interrogatorio, Mahmoudi ha affermato che "il prete gli aveva chiesto perdono", che lui però aveva ritenuto tardivo. Così, quando don Roberto si è abbassato per posare una scatola nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Emergono ulteriori dettagli raccapriccianti sull'omicidio di donMalgesini, il prete ammazzato brutalmente a Como da Ridha Mahmoudi, un immigratoirregolare e colpito da decreto di espulsione mai eseguito. Secondo quanto emerge dall'ordinanza di convalida dell'arresto firmata dal gip di Como, ilha anche cercato di decapitare il prete: "L'ampia ferita al collo - scrive il consulente Giovanni Scola nell'ordinanza - appare suggerire un tentativo di decapitazione". E ancora, si scopre che le coltellate sono state cinque o sei. Insomma, una furia brutale, quella dell'omicida. Nel suo delirante interrogatorio, Mahmoudi ha affermato che "il prete gli aveva chiesto perdono", che lui però aveva ritenuto tardivo. Così, quando donsi è abbassato per posare una scatola nella ...

matteosalvinimi : ??ORRORE A FOGGIA Un’operatrice socio-sanitaria invita un extracomunitario del Mali, senza fissa dimora, privo di pe… - LegaSalvini : ORRORE A COMO. IL “PRETE DEGLI ULTIMI” BARBARAMENTE UCCISO L’autore del delitto si è costituito ai carabinieri: sa… - DukeOfSuffolk : Non riesco ad abituarmi all'orrore del layout di Facebook. - MichelaRoi : RT @ilfoglio_it: Il libro spaccafamiglia che fa sussurrare tutta Parigi, l’orrore per “i branchi” della cancel culture, la certezza che la… - ilfoglio_it : Il libro spaccafamiglia che fa sussurrare tutta Parigi, l’orrore per “i branchi” della cancel culture, la certezza… -

Ultime Notizie dalla rete : orrore del «Il Forteto», per non dimenticare l orrore della cooperativa toscana Vanity Fair Italia Rosalinda Celentano: “Avrei voluto nascere senza sesso, chi mette targhe mi fa orrore”

Rosalinda Celentano è tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2020. Nel corso della prima puntata, Paolo Belli l'ha definita come una donna "molto emotiva". Si è esibita con Tinna Hoffman, perché ...

Troupe internazionali e produzioni italiane: Venezia (ri)diventa set cinematografico

In arrivo a metà ottobre dopo lo stop a febbraio la star Tom Cruise. E ancora un horror con Vittoria Puccini e Andrea Segre alla Giudecca VENEZIA. Torna il cinema a Venezia, ma questa volta non parlia ...

Orrore in via Jannelli: qualcuno ha dato fuoco ad una colonia di gatti

La colonia di gattini era conosciuta praticamente da tutti quelli che vivono o frequentano la zona di via Jannelli, parte alta, in prossimità del popolare Parco Vanna, tra il rione Alto e l'Arenella.

Rosalinda Celentano è tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2020. Nel corso della prima puntata, Paolo Belli l'ha definita come una donna "molto emotiva". Si è esibita con Tinna Hoffman, perché ...In arrivo a metà ottobre dopo lo stop a febbraio la star Tom Cruise. E ancora un horror con Vittoria Puccini e Andrea Segre alla Giudecca VENEZIA. Torna il cinema a Venezia, ma questa volta non parlia ...La colonia di gattini era conosciuta praticamente da tutti quelli che vivono o frequentano la zona di via Jannelli, parte alta, in prossimità del popolare Parco Vanna, tra il rione Alto e l'Arenella.