GF Vip: Natalia Paragoni abbandonata da Zelletta, bacia Gigi (Di domenica 20 settembre 2020) Andrea Zelletta l'ha lasciata da sola per entrare nella casa del Grande Fratello. Così Natalia Paragoni ha deciso di consolarsi con i baci di qualcun altro… Lunedì scorso il suo fidanzato Andrea Zelletta è entrato nella casa del Grande Fratello Vip e potrebbe rimanerci per dei mesi. I due stanno mantenendo uno strano silenzio l'uno sull'altra, tanto da far insospettire i fan. L'ex tronista, infatti, non parla mai della

