Torino, Belotti: «Ho visto netti miglioramenti, sono fiducioso» (Di sabato 19 settembre 2020) Andrea Belotti ha parlato prima della partita Fiorentina-Torino Andrea Belotti, capitano del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell’esordio in campionato contro la Fiorentina. «C’è un nuovo allenatore, con una nuova ideologia di gioco rispetto ai precedenti. Abbiamo lavorato molto sul possesso palla, sul voler giocare la partita. Ho visto netti miglioramenti e sono molto fiducioso. Sicuramente farò il possibile per raggiungere la doppia cifra. Spero che con i miei gol, il Torino possa ambire a obiettivi importanti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Andreaha parlato prima della partita Fiorentina-Andrea, capitano del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell’esordio in campionato contro la Fiorentina. «C’è un nuovo allenatore, con una nuova ideologia di gioco rispetto ai precedenti. Abbiamo lavorato molto sul possesso palla, sul voler giocare la partita. Homolto. Sicuramente farò il possibile per raggiungere la doppia cifra. Spero che con i miei gol, ilpossa ambire a obiettivi importanti». Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Tottenham, tentativo per #Belotti. La risposta del #Torino - YeyeSkrt : Fiorentina Torino 1-2 (Cutrone, Belotti, Berenguer) - Corriere : Fiorentina-Torino 0-0 Live. Ritorna il campionato di serie A col duello fra Chiesa e Belotti - toropuntoit : #FiorentinaTorino, le #dichiarazioni di #Belotti nel prepartita - Easy_Branches : RT @Network_Easy: Line-ups: Fiorentina v Torino: Fiorentina begin the season with Giacomo Bonaventura, Franck Ribery, Federico Chiesa and C… -