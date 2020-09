(Di sabato 19 settembre 2020) «Su 10 mila tamponi oggi nelsi registrano 197di questi 118 sono ae un decesso. Mantenere alta l’attenzione ed è necessario rispettare le misure di prevenzione. A Formia obbligo di mascherina all’aperto per il focolaio del mercato del pesce dove è in atto lo screening dei contatti presso il drive-in allestito al mercato. Nella Asl1 sono 49 inelle ultime 24h e di questi otto sonodi rientro, quattro con link dalla Sardegna, uno dall’Austria, uno dall’Albania e due con link alla comunità del Perù. Diciassette sono icon link familiare o contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl2 sono 58 inelle ultime 24h e tra ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: oltre 30 milioni di casi nel mondo #ANSA - fattoquotidiano : Coronavirus, la Germania torna ai numeri di aprile. Nel Regno Unito Jonhson valuta nuove restrizioni. Ecco cosa sta… - repubblica : Coronavirus nel mondo, torna la paura in Francia: '10 mila contagi in un giorno' [aggiornamento delle 19:43] - CorriereCitta : Coronavirus nel Lazio, sfiorati i 200 casi: 118 solo a Roma - LavoroLazio_com : Coronavirus, il bollettino nel Lazio: oggi 197 casi, di questi 118 sono a Roma “Su 10 mila tamponi oggi nel Lazio s… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel

la Repubblica

Dopo il periodo di quarantena dettata dalla pandemia da Covid-19, la Chiesa pattese riparte “riflettendo ... con i suoi rappresentanti, nel salone della concattedrale Santi Martiri del XX secolo – tre ...Secondo quanto emerge nel bollettino del ministero della Salute le persone ... Dall'inizio della pandemia i casi totali di Coronavirus in Sicilia sono 5.846.Al via oggi (venerdì) il secondo weekend della Douja d’Or, la manifestazione dedicata al vino che quest’anno si propone, causa Covid, in una vesta diversa dal passato. In programma ad Asti (piazza San ...