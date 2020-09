Robert Pattinson: la prima uscita con la fidanzata dopo la chiusura del set di The Batman (FOTO) (Di venerdì 18 settembre 2020) Robert Pattinson e la fidanzata ritratti a passeggio per Londra dopo la diagnosi di positività al coronavirus dell'attore mentre le riprese di The Batman ripartono in sicurezza. Robert Pattinson a passeggio per Londra con la fidanzata Suki Waterhouse nelle FOTO che ritraggono l'attore in forma dopo la diagnosi di positività al coronavirus che ha costretto il set di The Batman a uno stop. Robert Pattinson e Suki Waterhouse sono stati ritratti insieme su una panchina del parco, intenti a scambiarsi effusioni qualche settimana dopo la notizia, diffusa da Vanity Fair, secondo cui l'attore sarebbe il membro della troupe di The ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 settembre 2020)e laritratti a passeggio per Londrala diagnosi di positività al coronavirus dell'attore mentre le riprese di Theripartono in sicurezza.a passeggio per Londra con laSuki Waterhouse nelleche ritraggono l'attore in formala diagnosi di positività al coronavirus che ha costretto il set di Thea uno stop.e Suki Waterhouse sono stati ritratti insieme su una panchina del parco, intenti a scambiarsi effusioni qualche settimanala notizia, diffusa da Vanity Fair, secondo cui l'attore sarebbe il membro della troupe di The ...

NetflixIT : Ci sarebbero Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgård e Sebastian Stan che vi aspettano su Netflix: Le strade… - portalR7 : Robert Pattinson vence covid-19 e volta a filmar 'Batman' - WarnerBrosIta : Robert Pattinson è il misterioso Neil. Non perderti la sua incredibile interpretazione in #TENET, ora al cinema. Aq… - 199CU2morrow : RT @wishefulthinker: Robert Pattinson: Scene Stealer - nastysciura : Finalmente è successo ragazzi, ho sognato di limonare con Robert Pattinson esperienza pazzesca 10/10 would recommend -