Coronavirus: Gran Bretagna verso nuovo lockdown. Situazione molto grave (Di venerdì 18 settembre 2020) L'Inghilterra si avvia a un altro lockdown nazionale, considerato l'ultima linea di difesa. L'ha detto il ministro della salute Matt Hancock, avvertendo che il Regno Unito si trova in una Situazione molto grave. Intervenendo ad una programma della Bbc, nel giorno in cui sono entrati in vigore dei blocchi locali nel nord dell'Inghilterra

