Temptation Island 2020, le pagelle della prima puntata (Di giovedì 17 settembre 2020) Temptation Island torna nell'edizione autunnale condotta da Alessia Marcuzzi, a pochi mesi da quella estiva. Il rischio di annoiarsi, dopo aver fatto il pieno di drammi e tradimenti con Antonella Elia e co. era alto, ma Maria De Filippi e la sua squadra, ancora una volta, hanno fatto un lavoro eccellente. La prima puntata si è dimostrata molto al di sopra delle aspettative, fra colpi di scena, momenti cult e un cast di non-vip in cui riconoscersi e patteggiare, ma anche criticare. Dalle frasi di Carlotta al mistero sul conto in banca di Gennaro, sino al tradimento confessato da Amedeo: ecco le nostre pagelle per la prima puntata: Alessia Marcuzzi – Materna, empatica e con il piglio della psicologa, la conduttrice romana si è ...

