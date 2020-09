Juventus Dybala | Pirlo in allarme | il fantasista rischia

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 17 settembre 2020)– Paulopotrebbe clamorosamente saltare anche la seconda partita di campionato in programma contro la Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il numero 10 argentino non ha ancora recuperato dal problema muscolare e non si sarebbe neanche allenato con il resto del gruppo.ancora infortunato La notizia preoccupa molto Andreache, addirittura, potrebbe non averlo a disposizione nemmeno per il match valido per la terza giornata di campionato contro il Napoli. Leggi anche:Suarez, l’attaccante è atterrato in Italia con un volo privato! In caso di assenza, in attacco ci sarà il tandem Kulusevski-Cristiano Ronaldo. Tutto potrebbe cambiare qualora dovesse arrivare Edin Dzeko.