Polvere, il podcast su Marta Russo: le persone della seconda puntata (Di mercoledì 16 settembre 2020) Secondo la perizia della Polizia scientifica lo sparo è partito da una finestra della stanza numero 6, l’aula degli assistenti dell’Istituto di Filosofia del diritto. In quella stanza c’è un telefono. Qualcuno l’ha usato? Dai tabulati si scopre che la dottoranda Maria Chiara Lipari ha fatto due telefonate intorno all’ora del delitto. Lipari è la prima testimone. Che cosa ricorda?Bruno RomanoÈ il direttore dell’Istituto di Filosofia del diritto alla “Sapienza” di Roma, chiama insistentemente i suoi collaboratori per chiedere notizie sugli interrogatori e sulle indagini, facendo insospettisce gli inquirenti. Maria Chiara LipariAssistente dell’Istituto di Filosofia del diritto, è la prima “super testimone” del caso. Nicolò LipariÈ il ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) Secondo la periziaPolizia scientifica lo sparo è partito da una finestrastanza numero 6, l’aula degli assistenti dell’Istituto di Filosofia del diritto. In quella stanza c’è un telefono. Qualcuno l’ha usato? Dai tabulati si scopre che la dottoranda Maria Chiara Lipari ha fatto due telefonate intorno all’ora del delitto. Lipari è la prima testimone. Che cosa ricorda?Bruno RomanoÈ il direttore dell’Istituto di Filosofia del diritto alla “Sapienza” di Roma, chiama insistentemente i suoi collaboratori per chiedere notizie sugli interrogatori e sulle indagini, facendo insospettisce gli inquirenti. Maria Chiara LipariAssistente dell’Istituto di Filosofia del diritto, è la prima “super testimone” del caso. Nicolò LipariÈ il ...

Otto puntate, quasi trecento minuti, tutte subito disponibili e free, sull’omicidio della studentessa, fulminata da un solo colpo di pistola all’Università La Sapienza. Cronaca di un'inchiesta sospint ...

