Barbara D'Urso, la confessione in diretta Tv: "stavo per impiccarmi". (Di lunedì 14 settembre 2020) Gina Lollobrigida e Andrea Piazzolla sono stati ospiti di Live – Non è la D'Urso. Il manager e collaboratore dell'attrice è stato rinviato a giudizio per circonvenzione di incapace. Sulla vicenda processuale si è detto sereno: "Me lo aspettavo di essere rinviato a giudizio, è una grande opportunità per dimostrare le mie ragioni. Non ho fatto niente di ciò di cui vengo accusato". È seguito, poi, un momento decisamente intenso. Piazzolla ha voluto confidare alla diva di avere pensato di impiccarsi. Andrea Piazzolla ha pensato al suicidio Barbara D'Urso ha spiegato a Gina Lollobrigida di avere una lettera scritta da Andrea Piazzolla, legata a un episodio del quale l'attrice non sa nulla. Con gli occhi lucidi, il manager ha iniziato a raccontare. Ha confidato di essere arrivato a un passo dal suicidio.

