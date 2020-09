Willy, ora è polemica sui ritardi: l'ambulanza non era disponibile (Di venerdì 11 settembre 2020) Federico Garau L'ospedale di Colleferro ha solo un'ambulanza, e quella notte il mezzo era già uscito per un'altra emergenza. All'arrivo del maresciallo Carella nessuno aveva ancora chiamato i soccorsi A distanza di giorni dalla morte di Willy Duarte Moteiro si continuano ad esaminare gli istanti che hanno preceduto il decesso del 21enne capoverdiano, ed ora l'attenzione si focalizza sul ritardo delle richieste d'aiuto e dei soccorsi. In molti ora si domandano se il ragazzo potesse essere salvato. Secondo quanto ricostruito da "La Stampa", i giardini di Largo Oberdan, luogo in cui si trovava Willy, distano poco più di 250 metri dall'ospedale. Un mezzo di soccorso avrebbe impiegato pochissimo tempo per raggiugere il ferito, eppure quella tragica notte non era disponibile alcuna ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 11 settembre 2020) Federico Garau L'ospedale di Colleferro ha solo un', e quella notte il mezzo era già uscito per un'altra emergenza. All'arrivo del maresciallo Carella nessuno aveva ancora chiamato i soccorsi A distanza di giorni dalla morte diDuarte Moteiro si continuano ad esaminare gli istanti che hanno preceduto il decesso del 21enne capoverdiano, ed ora l'attenzione si focalizza sul ritardo delle richieste d'aiuto e dei soccorsi. In molti ora si domandano se il ragazzo potesse essere salvato. Secondo quanto ricostruito da "La Stampa", i giardini di Largo Oberdan, luogo in cui si trovava, distano poco più di 250 metri dall'ospedale. Un mezzo di soccorso avrebbe impiegato pochissimo tempo per raggiugere il ferito, eppure quella tragica notte non eraalcuna ...

Potrebbero arrivare presto nuove iscrizioni nel registro degli indagati per la morte di Willy Monteiro Duarte. L'attività di indagine dei carabinieri, coordinati dalla procura di Velletri, prosegue in ...

Gabriele e Marco Bianchi hanno a loro carico altre denunce per rissa, minacce, droga e lesioni e per questo il gip nella sua ordinanza di arresto li definisce pericolosi. Ma la procura di Velletri ind ...

