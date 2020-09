Fammi Volare è il nuovo singolo di Roby Facchinetti prima dell’album live (audio e testo) (Di venerdì 11 settembre 2020) Il nuovo singolo di Roby Facchinetti è Fammi Volare. Il brano farà parte dell’album live che rilascerà il 25 settembre prossimo e che conterrà anche Rinascerò, Rinascerai, composta per supportare la città di Bergamo, duramente colpita dal Coronavirus. L’inedito porta la firma di Stefano D’Orazio, così com’è accaduto con Rinascerò, Rinascerai, insieme ad altri due inediti che si aggiungono al disco live di prossima uscita. Al disco si aggiungerà il romanzo Katy Per Sempre, che sarà rilasciato il 22 settembre prossimo. I brani inediti sono nati durante la quarantena, quando l’artista ha deciso che era il caso di far parlare la musica. ... Leggi su optimagazine

«Il potere della musica» un nuovo progetto che comprende il primo romanzo e un nuovo cd. Roby Facchinetti torna con un progetto che lo ha visto impegnato negli ultimi mesi nella stesura del suo primo ...

Roby Facchinetti torna con un progetto che lo ha visto impegnato negli ultimi mesi nella stesura del suo primo romanzo dal titolo Katy per sempre e nel ritorno in studio per realizzare un nuovo lavoro ...

