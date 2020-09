Riders Republic ci trasporta nel mondo degli sport estremi con trailer, gameplay e una data di uscita ufficiale! (Di giovedì 10 settembre 2020) Oggi alla conferenza digitale degli Ubisoft Forward, Ubisoft ha annunciato Riders Republic, una nuova IP sport outdoor multiplayer massivo. I dettagli nel comunicato ufficiale. Riders Republic sarà distribuita in tutto il mondo il 25 febbraio 2021 su PlayStation®5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Stadia e PC Windows, esclusivamente su Epic Games Store e Ubisoft Store. Il gioco sarà anche disponibile su UPLAY+, il servizio di abbonamento di Ubisoft. I giocatori che compreranno Riders Republic du Xbox One o PlayStation®4 potranno eseguire l'aggiornamento alle versioni next-gen senza costi aggiuntivi.Sviluppato da Ubisoft Annecy, Riders Republic invita i giocatori a ... Leggi su eurogamer

