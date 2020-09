Emma insultata per la foto con il “ragazzo nero che non ha soldi”, ma è Kanye West (Di mercoledì 9 settembre 2020) Emma marrone è finita al centro di un fuoco nemico fatto di commenti e tweet violenti ed insultanti. Il motivo? La pubblicazione, da parte di un profilo social, di una foto della cantante in compagnia del rapper Kanye West. La foto pubblicata da un profilo Twitter Un profilo twitter a stampo umoristico ha pubblicato nei giorni scorsi un’immagine scattata nel 2015, e ripresa dalla stessa Emma Marrone sul suo profilo Instagram, che la mostra insieme al rapper Kanye West. La frase che si legge insieme alla foto è ovviamente ironica: “Emma offre la cena a un ragazzo nero dopo che quest’ultimo non ha abbastanza soldi per permettersi da mangiare”. Si tratta ... Leggi su thesocialpost

