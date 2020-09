“Ecco perché lo amo follemente”. La foto insieme e quelle parole bellissime: il volto della tv si dichiara così (Di martedì 8 settembre 2020) Tutti oramai conosciamo il grande Simone Nolasco: uno dei ballerini professionisti del popolare talent show Amici. La sua performance più conosciuta è stata la cosiddetta “coreografia proibitiva” di Luca Tommassini nel 2018. Dopodiché il giovane è rimasto nel cast del programma di Maria De Filippi al fianco di altri ex allievi altrettanti promettenti. Di recente, ad ogni modo, Simone è tornato a far parlare di sé, ma non per le due indiscutibili doti artistiche. Il danzatore tempo fa infatti ha pubblicato un post davvero particolare sul suo profilo Instagram, dove ha rivendicato senza mezzi termini di poter essere libero di amare chi desidera. Il messaggio ha ricevuto in pochissimo tempo una valanga di like e condivisioni, corredato dalla foto dove Nolasco abbraccia il suo compagno Ezequiel Delorenzi. Contro ogni ... Leggi su caffeinamagazine

