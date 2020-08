La torta golosa fai da te: allo yogurt e marmellata (Di sabato 29 agosto 2020) . Il dolce che ti presentiamo oggi è morbidissimo e assai facile da preparare. È un massaggio all’anima che ci possiamo concedere ogni tanto, magari quando siamo un pochino giù di corda. Non c’è niente come una bella fetta di torta con una tazza di latte la mattina o con una tazzina di caffè a metà pomeriggio. Si prepara adoperando un vasetto di yogurt magro al naturale come misurino per tutti gli altri ingredienti e poi si farcisce con una generosa quantità di marmellata. Insomma, comfort food all’ennesima potenza. È ottima al naturale, ma la si può anche farcire con della crema pasticcera o al cacao. In ogni caso, sarà un successo. Ma vediamo più da vicino come si prepara questa delizia. Gli ingredienti Questi gli ingredienti ... Leggi su pianetadonne.blog

gabriellalomazz : RT CucinaBenedetta: Ciambella con nutella e yogurt Una #torta sempolicissima e golosa #nutella #ricette #cucina… - Meal_Of_The_Day : RT @CucinaBenedetta: Ciambella con nutella e yogurt Una #torta sempolicissima e golosa #nutella #ricette #cucina #foodblog #Benedetta #cuci… - AndyPennefather : RT @CucinaBenedetta: Ciambella con nutella e yogurt Una #torta sempolicissima e golosa #nutella #ricette #cucina #foodblog #Benedetta #cuci… - CucinaBenedetta : Ciambella con nutella e yogurt Una #torta sempolicissima e golosa #nutella #ricette #cucina #foodblog #Benedetta… - MatrangaBistrot : La torta 'Triple Ciok' ?? con la mousse dei 3 tipi di cioccolata: latte, fondente e bianca. Una golosa specialità f… -

Ultime Notizie dalla rete : torta golosa Torta rovesciata ai mandarini | Super soffice e golosa RicettaSprint Crostata di ricotta e cioccolato

La crostata di ricotta e cioccolato è un dolce dalla semplice bontà, realizzato con una base di frolla al cacao e una crema di ricotta e uova arricchita da gocce di cioccolato fondente. Una vera squis ...

Quiche Lorraine, la vera ricetta della classica torta salata francese

La cucina francese regala molte idee sfiziose, come la Quiche Lorraine che è un classico nelle torte salate. Ecco come prepararla senza sbagliare Alzi la ma no chi è stato in Francia e non ne ha mai a ...

La crostata di ricotta e cioccolato è un dolce dalla semplice bontà, realizzato con una base di frolla al cacao e una crema di ricotta e uova arricchita da gocce di cioccolato fondente. Una vera squis ...La cucina francese regala molte idee sfiziose, come la Quiche Lorraine che è un classico nelle torte salate. Ecco come prepararla senza sbagliare Alzi la ma no chi è stato in Francia e non ne ha mai a ...