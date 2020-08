Beach volley, scatta giovedì il Campionato Italiano assoluto: a Caorle si assegna lo scudetto 2020 (Di martedì 25 agosto 2020) Il grande Beach volley torna a dare spettacolo sulle spiagge italiane e precisamente 368 giorni dopo l’assegnazione dello scudetto 2019 farà tappa a Caorle per dar vita alla nuova stagione del Campionato Italiano assoluto, la numero 27, che segnerà a tutti gli effetti la ripresa dell’attività in campo dopo il drastico stop che ha interrotto la stagione agonistica. Il week end tricolore, in programma anche quest’anno presso la PiterPan Beach Arena sul lungomare Trieste a Caorle (VE) dal 27 al 30 agosto, seppur a porte chiuse senza presenza di pubblico per via dell’emergenza sanitaria, si preannuncia di altissimo livello grazie alle numerose coppie di caratura ... Leggi su sportfair

punkrostini : Oggi ho giocato a beach volley - KenRendonM : RT @Federvolley: #BVTricolore #beabeacher #Caorle Campionato italiano assoluto di beach volley: a Caorle si assegna lo scudetto 2020. New… - Federvolley : #BVTricolore #beabeacher #Caorle Campionato italiano assoluto di beach volley: a Caorle si assegna lo scudetto 202… - ItaBeachVolley : #BVTricolore #beabeacher #Caorle Campionato italiano assoluto di beach volley: a Caorle si assegna lo scudetto 202… - medicojunghiano : RT @FabrizioDelpret: Santa Severa. Si fa il tampone ma nell’attesa dell’esito va in spiaggia a giocare a beach volley. Positivo, il lido c… -