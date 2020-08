Russia, Navalny trasferito a Berlino (Di sabato 22 agosto 2020) Questa mattina l'aereo messo a disposizione dalla ong tedesca Cinemas for Peace con a bordo il dissidente russo Alexei Navalny è atterrato a Berlino. Il fondatore della ong, il produttore cinematografico Jaka Bizilj, ha riferito alla Bild che le condizioni dell'attivista sono stabili. Riprendendo queste sue parole, Kira Yarmysh, portavoce di Navalny, ha sottolineato come, evidentemente, il trasferimento poteva essere fatto prima, ma il ritardo, imposto dai medici russi, è il segno che volevano nascondere qualcosa.Infatti, anche secondo Anastasija Vasilieva, la dottoressa personale di Navalny, i medici dell'ospedale di Omsk, che sostengono che il dissidente non sia stato avvelenato, hanno temporeggiato per "nascondere la causa delle sue gravi condizioni" e ha spiegato che "dopo tutto questo tempo, non ... Leggi su blogo

Internazionale : L’avvelenamento di Navalnyj serve a intimorire l’intera Russia. L’articolo di Andrei Soldatov e Irina Borogan. - martaottaviani : #Navalny dovrebbe lasciare la #Russia nelle prossime ore grazie alla mediazione della #Germania di #AngelaMerkel. I… - LiaQuartapelle : Questo è l’ospedale di Omsk dove è ricoverato, in coma, @navalny. Per chi dice che lì o in Germania più o meno ric… - DelCesidio : @ilgiornale Può darsi che Putin sia in discesa nei sondaggi ma navalny in Russia è politicamente irrelevante - l_dirauso : #TristeConstatazione.Tra gli hashtag italiani non c'è quella di #Navalny un caso di diritti umani violati in Russia… -