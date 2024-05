Second-Loop | Un nuovo sparatutto dalla grafica mozzafiato

(Di lunedì 6 maggio 2024) Una scia di entusiasmo ha investito il mondo dei videogiochi con l’annuncio di, un titolo che promette di ridefinire il concetto stesso diin prima persona. Ambientato in un futuro distopico, il gioco ci immerge in un’avventura epica nei panni di un cyborg determinato a scatenare una rivolta contro le forze oppressive che opprimono la popolazione. Ma cosa rendecosì unico? Oltre alla suaspettacolare e l’ispirazione presa da Titanfall, questo gioco si distingue per la sua versatilità e originalità. Non ci limiteremo a combattere soldati umani e robot con armi da fuoco convenzionali; avremo anche a disposizione un imponente mech pilotabile, simile a quelli visti in Titanfall.: ...

