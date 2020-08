Paura al Giro di Lombardia, il belga Evenepoel vola giù da un ponte (Di sabato 15 agosto 2020) AGI - Tremenda caduta per il giovane belga Remco Evenepoel durante il Giro de Lombardia:il 20enne ciclista della della Deceuninck - QuickStepe è precipitato nel vuoto da un ponte, mentre la sua bicicletta è rimasta a bordo strada nella discesa da Colma di Sormano a Nesso, nel Comasco. Un volo di una ventina di metri che si è concluso in una zona boscosa.Evenepoel non ha mai perso conoscenza e le sue condizioni non sarebbero gravi anche se ha riportato un forte colpo alla gamba destra. Soccorso dopo 20 minuti Le prime immagini, scattate da un fotografo della France Presse mostrano il ventenne belga cosciente e dolorante. Il ciclista è stato recuperato venti minuti dopo la caduta e ... Leggi su agi

