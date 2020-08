Coronavirus, l’appello del ministro Speranza ai giovani: «Usate cautela». E sulla scuola: «Riaprirla è priorità assoluta» (Di sabato 15 agosto 2020) Contagi in risalita in Italia e crescita di focolai diffusi su tutto il territorio nazionale. Un trend che sembra ormai stabile e del quale ha parlato il ministro della Salute Roberto Speranza al Tg1: «I dati delle ultime settimane non possono non preoccuparci – ha ammesso -. Attorno a noi ci sono Paesi con numeri molto più significativi. La Spagna nelle ultime 24 ore ha registrato oltre 3.000 casi, 2.500 in Francia, 1.500 in Germania. I nostri 629 sono un dato migliore ma in crescita. Dobbiamo rialzare il livello di attenzione, tutti quanti, perché non possiamo assolutamente vanificare i sacrifici fatti negli ultimi mesi da tutti gli italiani e le italiane». La scuola Sull’apertura dell’anno scolastico in presenza il ministro ha poi ribadito: «La ... Leggi su open.online

