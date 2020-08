Bayern, Goretzka senza pietà: “dispiaciuto per Messi? No, mi sono divertito…” (Di sabato 15 agosto 2020) Il Bayern Monaco ha dominato in lungo ed in largo nella partita dei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona, 2-8 che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. I tedeschi non si sono fermati nonostante il largo vantaggio, Goretzka lancia altri sfottò. Un commento anche su Messi, anonimo nella partita di ieri. “Pena? No. Non mi ha fatto male vederlo così. Anzi, mi sono anche divertito”. Le dichiarazioni non hanno fatto di certo piacere ai blaugrana che si sono sentiti umiliati anche fuori dal campo. Non è un buon momento per il Barcellona, sono infatti in arrivo provvedimenti durissimi per la prossima stagione. Barcellona, il ciclo è finito 5 anni fa: dall’addio dei senatori alle ... Leggi su calcioweb.eu

