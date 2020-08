Andrea Damante decisione shock: serata annullata, la verità (Di sabato 15 agosto 2020) Ieri sera Andrea Damante avrebbe dovuto suonare all’Acanto Beach Club di Melito Porto Salvo. L’evento, però, è stato annullato. Vediamo perché! Da circa un mese il deejay veronese è tornato a suonare nelle discoteche del paese. Già all’inizio, però, le cose si erano messe male per l’ex tronista. Ospite di una serata organizzata al Gattopardo di Alba Adriatica, infatti, Damante era stato coinvolto in una grande bufera mediatica. Tramite ilArticolo completo: Andrea Damante decisione shock: serata annullata, la verità dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

