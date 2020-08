Udinese, interesse del Milan per De Paul: la valutazione frena i rossoneri (Di venerdì 14 agosto 2020) Il centrocampista dell’Udinese, Rodrigo De Paul, interessa al Milan ma la valutazione di 35 milioni frena i rossoneri Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il Milan ha la tentazione di acquistare Rodrigo De Paul dall’Udinese che valuta il proprio centrocampista ben 35 milioni. Proprio questa valutazione spaventa la società rossonera. Il Milan continua però a parlare con gli agenti di De Paul e, nei prossimi giorni, porteranno avanti il discorso cercando di convincere il giocatore a vestire rossonero. A quel punto l’Udinese potrebbe abbassare le proprie richieste. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Tr0WbacK : @ilgiornale riporta oggi dell'interesse della #Juventus per #Depaul , centrocampista dell'#Udinese , valutato 35 milioni di € - NonEvoluto : @LucaNunziata2 @casamilancaffe @acmilan @pumafootball L'interesse è concreto e da tempo, la trattativa prenderà for… - FilippoRubu00 : #news #SerieA #Sassuolo, #Rogerio richiesto in #PremierLeague (#westham e #Newcastle), #Ayhan in arrivo dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese interesse Diritti Tv, l’idea di De Laurentiis piace all’Udinese Mondo Udinese Milan, si fa sul serio per De Paul: cifre e dettagli

Il Milan vuole aggiudicarsi Rodrigo De Paul. Il forte centrocampista dell'Udinese ha diversi estimatori, compresa la Juventus di Pirlo, ma ad oggi è il club rossonero quello che ha manifestato il magg ...

Milan, tentazione de Paul: la richiesta dell’Udinese

Rodrigo de Paul lascerà l’Udinese, ma il suo prezzo attualmente è fissato abbastanza in alto. Il Milan ci pensa, però punta ad abbassare la valutazione. Il Milan continua a pensare a Rodrigo de Paul c ...

Il Milan vuole aggiudicarsi Rodrigo De Paul. Il forte centrocampista dell'Udinese ha diversi estimatori, compresa la Juventus di Pirlo, ma ad oggi è il club rossonero quello che ha manifestato il magg ...Rodrigo de Paul lascerà l’Udinese, ma il suo prezzo attualmente è fissato abbastanza in alto. Il Milan ci pensa, però punta ad abbassare la valutazione. Il Milan continua a pensare a Rodrigo de Paul c ...