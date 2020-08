Roma, morto il bambino colpito alla testa dal nonno. Autorizzato l'espianto degli organi (Di venerdì 14 agosto 2020) La salma del piccolo, raggiunto da un proiettile sparato in circostanze ancora da chiarire, sarà sottoposta all'autopsia. Il 76enne denunciato a piede libero per omicidio colposo Leggi su repubblica

SkyTG24 : #Roma, morto bimbo ferito accidentalmente da nonno con colpo di pistola - repubblica : Roma, morto il bambino colpito alla testa dal nonno. Autorizzato l'espianto degli organi - rep_roma : Roma, morto il bambino colpito alla testa dal nonno. Autorizzato l'espianto degli organi [di FEDERICA ANGELI] [aggi… - OlgaRedBlack : RT @Corriere: Morto il bambino di 6 anni colpito alla testa da un colpo di pistola esploso in casa da... - leggoit : Roma, morto il bambino di 7 anni ferito dal nonno con un colpo di pistola -

Ultime Notizie dalla rete : Roma morto

Repubblica Roma

E’ morto il bimbo di 6 anni ferito alla testa da un colpo di pistola esploso accidentalmente dal nonno 76enne ieri mattina a Roma in un’abitazione di Conca d’Oro a Roma. Il piccolo era ricoverato al P ...E' morto il bimbo ferito ieri accidentalmente alla testa da un colpo di pistola esploso dal nonno in un'abitazione a Roma. Lo si apprende da fonti polizia. Il bimbo era stato portato in ospedale in gr ...