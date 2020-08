Precipita durante una arrampicata sull’isola Tavolara di cui era innamorato: muore così “il maestro del friabile” (Di venerdì 14 agosto 2020) E’ morto a 67 anni Giuliano Stenghel, noto come “il maestro del friabile”. Ed è morto mentre faceva ciò per cui era una vera e propria istituzione in terra tricolore: stava arrampicandosi su una parete dell’isola Tavolara, sulle coste nord-orientali della Sardegna, quando è Precipitato. Per lui non c’è stato nulla da fare: il suo … L'articolo Precipita durante una arrampicata sull’isola Tavolara di cui era innamorato: muore così “il maestro del friabile” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

