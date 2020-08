Ponte Morandi, Di Maio: «Giustizia solo con i Benetton fuori da Autostrade. La revoca è ancora sul tavolo, non è esclusa» (Di venerdì 14 agosto 2020) L’anniversario del crollo del Ponte Morandi è anche un’occasione per il governo di ricordare l’accordo appena raggiunto con Autostrade. Se Giuseppe Conte sembra soddisfatto dell’intesa e in un’intervista a La Stampa loda l’ingresso dello Stato in Autostrade, Luigi Di Maio sembra avere una posizione meno conciliante: «Giustizia sarà fatta definitivamente solo quando i Benetton saranno totalmente fuori da Aspi», ha scritto su Facebook il ministro. Le parole di Conte e il post di Di Maio «Una tragedia del genere non si deve ripetere più. La partecipazione dello Stato in Autostrade va in questa direzione, perché ... Leggi su open.online

