Caso Viviana Parisi, la zia di Gioele si avventura nei boschi per cercare il nipotino: “Voglio trovarlo, vado da sola” (Di venerdì 14 agosto 2020) “Voglio trovare Gioele, faccio le ricerche da sola…“. Sono da poco passate le 8.30, quando Mariella Mondello, la sorella del marito di Viviana Parisi, la deejay trovata morta a Caronia, si presenta nel ‘campo base’ delle ricerche, in una stazione di servizio Ip a Marina di Caronia (Messina) per avvertire i vigili del fuoco che sarebbe salita verso i boschi a cercare il piccolo Gioele, il figlio del fratello di cui si sono perse le tracce dallo scorso 3 agosto. La donna è arrivata nel ‘quartier generale’ delle ricerche accompagnata da un uomo. Si è avvicinata al mezzo dei Vigili del fuoco che staziona lì dal giorno della sparizione della donna, poi trovata morta, e del bambino, e ha annunciato che si sarebbe spinta ... Leggi su meteoweb.eu

zazoomblog : Caso Viviana Parisi: proseguono le ricerche del piccolo Gioele i testimoni non si fanno vivi - #Viviana #Parisi:… - BeataVergineMa5 : @viviana_manca @Dio Scappa. È un caso perso... e se te lo dico io puoi crederci - MaximTheatino : RT @StalkerSaraiTu: VIVIANA PARISI E GLI EFFETTI DELLA PROPAGANDA ANTIMASCHILE Dal tragico caso di #VivianaParisi e del figlio #Gioele sca… - emibonafede20 : RT @ViaColTrash: Una domanda sul caso Viviana Parisi: che motivo hanno questi famigerati testimoni settentrionali di nascondersi se hanno v… - quotidianodirg : Viviana Parisi, si cerca una berlina grigia -