Allerta Meteo Sardegna: temperature molto elevate e umidità alle stelle, valori fino a +40°C (Di venerdì 14 agosto 2020) Sardegna sotto la morsa del caldo a causa di un campo di alta pressione esteso dall’Africa fino all’Europa centrale. Nell’Isola gia’ oggi le temperature sfiorano i +40°C e nei prossimi giorni la colonnina di mercurio non scendera’, mantenendosi sempre sopra i +38°C. Per questo la Protezione civile regionale ha emesso un avviso di condizioni Meteo avverse per Ferragosto e domenica 16. A preoccupare maggiormente – fanno sapere dall’ufficio Meteo dell’Aeronautica militare di Decimonannu, sono soprattutto le minime che non scendono dai +23-24°C e che fanno innalzare il valore dell’umidita’. Secondo i dati della rete delle stazioni Meteo di Sardegna Clima Onlus, pubblicate su Facebook,i territori ... Leggi su meteoweb.eu

