Sorpresa in Georgia, Qanon arriva al Congresso Usa (Di giovedì 13 agosto 2020) Qanon al Congresso degli Stati Uniti. La teoria del complotto che sta imperversando nell’estrema destra mondiale ha trovato la strada per entrare nel parlamento americano grazie a Marjorie Taylor Greene, una piccola imprenditrice del Nord della Georgia che ha vinto a Sorpresa nelle primarie del 14esimo distretto dello Stato del Sud. Un successo che di fatto significa la sua elezione alla House of Representative il prossimo 3 novembre. LEGGI ANCHE > Twitter banna gli account legati a Qanon Qanon al Congresso: i timori dei Repubblicani Taylor Greene ha vinto il ballottaggio con John Cowan, il candidato sostenuto dall’establishment conservatore dello Stato, nonostante una serie di gaffe e uscite razziste, islamofobe e antisemite che hanno fatto ... Leggi su giornalettismo

Il MotoAmerica non si ferma per la prima volta in questa stagione. Dopo le due gare in Georgia sul tracciato di Road Atlanta, Beaubier e soci sono pronti a spostarsi subito in Pennsylvania per il quar ...

Putin e la crisi con Minsk. Il Cremlino ha pronta una sorpresa?

Minsk sta uscendo dal controllo di Mosca. La Bielorussia fuori dall'orbita del Cremlino potrebbe portare Putin a giocare una carta aggressiva, una "August surprise" sullo stile di Crimea o Georgia? Op ...

