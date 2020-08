«Potrei mandare la Guardia Nazionale a Chicago e New York» (Di giovedì 13 agosto 2020) È la minaccia di Trump rivolta alle due metropoli gestite dai democratici: «De Blasio ha fatto un lavoro orribile». Leggi su media.tio.ch

SlcmofAngel : @alepenazzi @Tony94681738 @fattoquotidiano Potrei mandare un video nel quale ci sono 20 minuti di Biden che si dime… - Marek28165 : @Signorasinasce ..mia zia a uncinetto ne ha fatta una quasi uguale. Con 20 euro gliela potrei mandare.... - interistadoc_ : @magicawaitsforu Potrei continuare a mandare foto ma ho sonno quindi buona notte ahah - enricoparenti2 : RT @gae_tra: @enricoparenti2 Potrei parlarti di una ragazza madre che facendo l escort è riuscita a non farsi mandare casa all’asta e tener… - gae_tra : @enricoparenti2 Potrei parlarti di una ragazza madre che facendo l escort è riuscita a non farsi mandare casa all’a… -

Ultime Notizie dalla rete : Potrei mandare

Corriere della Sera

In comune hanno il fatto di essere donne forti, coraggiose, combattive ma soprattutto di essere odiate dal potere. Un potere che ha sembianze maschili, naturalmente. Sono le donne impegnate in in tutt ...Il riposo è un’arte sottile e ciascuno ha il suo personalissimo modo per rilassarsi davvero. Per tutti però c’è un imperativo fondamentale: distendersi, dimenticare la quotidianità e recuperare le ene ...