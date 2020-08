Pasta col radicchio, tonno e ricotta: il primo ricco e gustoso (Di giovedì 13 agosto 2020) . Oggi ti proponiamo un primo di Pasta un po’ insolito, ma ricco di sapore e ideale per un pranzo veloce in famiglia, soprattutto se accompagnato da un buon vino bianco. Prepararlo non è complicato. Ci vogliono davvero pochi minuti e quindi la ricetta è ottima per chi non ha troppo tempo da dedicare ai fornelli. Un’avvertenza. In caso foste intolleranti al lattosio, la ricotta di può sostituire con un formaggio spalmabile senza lattosio. Ma vediamo qui di seguito gli ingredienti e la preparazione. Gli ingredienti Gli ingredienti sono: 200 grammi di Pasta; 130 grammi di ricotta di latte di pecora; 80 grammi di tonno sottolio; un quarto di radicchio; un quarto di cipolla; tre cucchiai di olio extravergine; sale e ... Leggi su pianetadonne.blog

Ultime Notizie dalla rete : Pasta col La pasta al forno col sugo: il primo piatto che fa subito domenica Arezzo Notizie La Buitoni cresce di fatturato e di personale

Viaggia verso i 200 anni dalla fondazione (siamo per la precisione a 193, essendo nata nel 1827) e il suo stato di salute è senza dubbio eccellente, dopo aver attraversato momenti di difficoltà. Parli ...

L’Unitre scalda i motori Ripartenza prevista a partire dall’autunno

L’Unitre sta lavorando all’apertura, nel prossimo autunno, del nuovo anno accademico, con il riavvio di alcune attività culturali dopo l’interruzione dei corsi, il 4 marzo scorso, dovuta all’emergenza ...

