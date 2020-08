Mamma e figlio scomparsi: cane li individua al suo primo giorno di lavoro (Di giovedì 13 agosto 2020) Un cane poliziotto ha individuato Mamma e figlio scomparsi durante il suo primo giorno di lavoro. Max, un cane poliziotto della Dyfed-Powys di recente licenza, insieme al suo conduttore PC Peter Lloyd, sono stati chiamati in causa dopo che sono arrivate notizie secondo cui una donna era scomparsa con suo figlio in una località remota a Powys, nel Galles, lo scorso primo agosto. Mamma e figlio scomparsi: meriti del cane Max Il pastore tedesco di due anni è riuscito a coprire una distanza enorme ed individuare le due persone dopo che è stata avviata una ricerca per trovare la Mamma e ... Leggi su kontrokultura

