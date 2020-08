Formula 1, Raikkonen non le manda a dire all’Alfa Romeo: “siamo troppo lenti, il motore è quello che è” (Di giovedì 13 agosto 2020) Situazione imbarazzante in casa Alfa Romeo Racing, diventata quest’anno l’ultima della classe dopo aver ottenuto buoni risultati nel corso della scorsa stagione. Il team di Hinwil si è ritrovato alle spalle anche della Williams, riuscita a migliorare grazie anche alle prestazioni di George Russell. Bryn Lennon/Getty ImagesCrollo verticale invece per l’Alfa, che deve incassare anche le punture di Raikkonen, apparso amareggiato già alla vigilia del week-end di Barcellona: “il motore è quello che è, ma anche se avessimo il miglior telaio dovremmo essere nelle solite posizioni. Ovviamente non ce l’abbiamo, dobbiamo migliorare. Non c’è una soluzione facile e veloce. Ci vuole tempo, quindi speriamo di poter iniziare passo dopo passo a girare e a ... Leggi su sportfair

Salo: "Penso che Räikkönen smetta" FormulaPassion.it

La Racing Point ha ufficializzato il ritorno alle gare di Checo Perez, il pilota messicano che aveva saltato i due Gran Premio di Silverstone per via del contagio al Covid ha effettuato un ulteriore t ...

Räikkönen: “Non c’è soluzione facile ai problemi”

L’Alfa Romeo è la terz’ultima forza del Mondiale di Formula 1, leggendo la classifica costruttori. Ma al sabato è forse la peggiore. Le qualifiche sono decisamente la debolezza peggiore della scuderia ...

