Coltivazione di cannabis: padre e figlia denunciati dai forestali (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I Carabinieri della Stazione Forestale di Lacedonia hanno denunciato un sessantenne e la figlia trentenne, ritenuti responsabili di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nello specifico, a seguito di perquisizione domiciliare eseguita unitamente ai colleghi delle Stazioni di Aquilonia e Monteverde, all’interno di un terreno ubicato ad Aquilonia in prossimità dell’abitazione dei predetti, i Carabinieri accertavano la presenza di aree terrazzate ove venivano rinvenute 206 piante di “cannabis indica” (dell’altezza variabile tra gli 80 centimetri e i due metri), sottoposte a sequestro unitamente all’apposito sistema di irrigazione ed a varie confezioni di antiparassitari e fertilizzanti. La mole di elementi raccolti consentiva ai ... Leggi su anteprima24

