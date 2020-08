Bonus ai politici, Caradonna (Commercialisti di Milano): “Chi ci ha accusato si scusi. Cerchiamo sempre di avere approccio etico” (Di giovedì 13 agosto 2020) “Spesso in chat si fanno battute infelici. Quella sulla responsabilità dei Commercialisti sul Bonus di 600 euro richiesto dai parlamentari leghisti è una di queste, spero che qualcuno si scusi”. Cosi Marcella Caradonna, presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Milano, risponde a chi ha additato la categoria come colpevole, rimproverando l’automatismo con cui questa richiesta sarebbe stata fatta. Alcuni dei politici sotto accusa infatti hanno scaricato la colpa sul proprio commercialista, parlando di richieste fatte a loro insaputa. “Se un cliente non ci richiede espressamente di avere il Bonus noi non spingiamo, senza motivo, per farlo ottenere. Anzi – aggiunge la ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Ci sono tre parlamentari che hanno beneficiato del bonus 600 euro pensato per aiutare le partite Iva e questi due g… - fattoquotidiano : Il ferramenta che restituì il Bonus di 600 euro: “Mi hanno dato del fesso. Condanno i politici, hanno perso il cont… - fattoquotidiano : Il sindaco M5s di Campobasso, Roberto Gravina, è uno dei politici che hanno beneficiato del bonus da 600 euro - Mirandola59 : RT @Mov5Stelle: Alla Lega non bastavano i 49 milioni. A loro insaputa pure il bonus 600 euro. Ma che razza di politici sono coloro che int… - enzopresutto_ : RT @Mov5Stelle: Alla Lega non bastavano i 49 milioni. A loro insaputa pure il bonus 600 euro. Ma che razza di politici sono coloro che int… -