Nyome Nicholas-Williams le foto della modella curvy cancellate da Instagram FOTO

Instagram cancella la FOTO della modella curvy Nyome Nicholas-Williams, appena lei si sfoga la rimette La vicenda della modella curvy inglese Nyome Nicholas-Williams ha dell'incredibile. La bella Nyome ha denunciato Instagram per aver rimosso la sua FOTO dal social. Al che la modella ha chiesto il perché di quanto avvenuto, e si è sfogata chiedendo perché il suo corpo è oggetto spesso di censura. La 28enne è una famosa modella curvy e ha lavorato per tanti stilisti, è ...

È “facile” parlare di accettazione del proprio corpo, di “body positive”, di insegnare ai nostri figli che la perfezione non esiste e che anche il corpo più bello è sempre e solo un involucro per cuor ...

Nyome, la modella curvy "censurata" da Instagram

Sta facendo discutere, non solo in rete, la decisione di Instagram di oscurare la foto di una 28enne modella inglese curvy. Nyome Nicholas-Williams, questo il nome della modella, lavora da anni e ha p ...

