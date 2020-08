Nuova impennata di contagi in Italia. Individuati 481 positivi in 24 ore. Dieci i decessi. Da Iss e Ministero della Salute un piano di emergenza in vista dell’autunno (Di mercoledì 12 agosto 2020) Continuano a salire i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del Ministero della Salute, sono stati Individuati 481 nuovi positivi (ieri erano 412). In aumento anche il numero delle vittime: 10 in più che portano il totale a 35.225, martedì l’incremento era stato di 6 decessi. Sono tre, oltre alla Provincia Autonoma di Trento, le regioni senza nuovi casi: Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. Quelle con il maggior numero vedono in cima al report: Lombardia (+102), Veneto (+60), Piemonte (+42) ed Emilia Romagna (+41). I pazienti attualmente positivi sono complessivamente 13.791 (+230), calano i ricoverati con sintomi, 77 (-22 ... Leggi su lanotiziagiornale

