L’indiscrezione: Rodriguez vuole solo il Toro. Incontro finito, si andrà a oltranza per chiudere (Di mercoledì 12 agosto 2020) Incontro terminato da poco, quello tra Milan e Torino per Ricardo Rodriguez alla presenza del suo agente Gianluca Di Domenico. Un summit proficuo, il Torino può aumentare leggermente la proposta di 2 milioni più bonus, il Milan si è detto disponibile ad accontentare Rodriguez, l’intesa sull’ingaggio non sarebbe un problema. Il contratto è in scadenza, si andrà a oltranza con fiducia, Rodriguez non intende almeno per ora valutare altre proposte. Fonte: Zimbio L'articolo L’indiscrezione: Rodriguez vuole solo il Toro. Incontro finito, si andrà a oltranza per chiudere proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

news24_napoli : L’indiscrezione: Rodriguez vuole solo il Toro. Incontro finito, si andrà a… - granato_serena : #Gfvip, #Gfvip2 ??- Secondo l'indiscrezione riportata dal blogger #AmedeoVenza su Instagram, #CeciliaRodriguez e… - infoitcultura : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser distanti e in crisi: l'indiscrezione - zazoomblog : “Insieme!”. Stefano De Martino e Belen Rodriguez l’indiscrezione bomba agita il gossip. La soffiata d’autore - #“I… - infoitcultura : Michele Morrone, dopo Belen Rodriguez l’attore ci prova con Cristina Buccino? L’indiscrezione (e la reazione di lei) -

Ultime Notizie dalla rete : L’indiscrezione Rodriguez Belen Rodriguez ha rivelato il flirt De Martino-Marcuzzi? BlogLive.it