La reputazione al tempo del social credit (Di mercoledì 12 agosto 2020) Avere una buona reputazione sia per un individuo ma anche per un libro professionista o per un’attività commerciale, è sempre stata importante. La tecnologia e il progresso hanno però cambiato il modo di percepirla e misurarla. Fino a cento anni fa, la reputazione si basava o sull’esperienza diretta o su quello che ti diceva una persona di cui ti fidavi. Era anche una società dove le persone istruite erano molto poche. Ad esempio in un villaggio potevano essere al più il prete, il maestro, il dottore, il farmacista. Poi la società è cambiata. Le persone hanno iniziato a viaggiare, le relazioni sociali si sono ramificate a dismisura e di conseguenza non si poteva quasi mai avere opinioni di prima mano. Inoltre anche il principio di autorità è venuto meno: le ... Leggi su nextquotidiano

Il vizio di spiare dal buco della serratura la vita dei vip ha origini ben più antiche rispetto ai paparazzi e alle riviste di gossip. Ma ha sempre conservato lo stesso sapore: oggi sulla poltrona del ...

Maltempo Trentino Alto Adige, disastro a Vandoies di Sopra e Terento con frane e tanta acqua nelle strade

Stava lottando come un leone fra la vita e la morte da venerdì. Gunther Mair, 61enne di origini meranesi a Trento ormai da decenni ha perso la sua ultima partita e si è spento nel reparto di rianimazi ...

